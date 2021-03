Chiara Ferragni , Leone compie 3 anni. La tenera foto con mamma e papà, ma i fan notano un dettaglio: «Guarda chi c'è...». Oggi, il figlioletto di Chiara Ferragni e Fedez ha festeggiato il terzo compleanno. Il secondo in lockdown. Il bimbo ha spento le candeline in casa solo con mamma e papà, come da disposizioni in zona rossa. Ma la festa non è mancata.

Chiara Ferragni e Fedez hanno organizzato un compleanno a tema supereroi, i personaggi preferiti da Leone. Anche la supertorta a piani è a tema, ma i fan notano un dettaglio. «Guarda chi c'è sul piano più alto della torta - scrivono alcuni utenti - Batman. Fiaderman (Spiderman per Leone, ndr) è al piano più basso. Leone ormai preferisce l'uomo pipistrello. Con buona pace del papà». E ancora: «Alla fine Fedez si è arreso, Leone ha cambiato gusti. Spiderman e Ironman declassati».

Tra i commenti, spunta anche quello di Francesca Barra che tagga il marito Claudio Santamaria: «Guarda chi c'è sulla torta?». Proprio l'attore, doppiatore di Batman, ha contribuito con un messaggio vocale a far cambiare idea al bambino. Tanti anche i commenti di auguri per il piccolo: «Auguri Leone, siete bellissimi». E ancora: «Leone il nipotino d'Italia». Neanche a dirlo, è boom di like.