Chiara Ferragni in lacrime nelle tenere foto del parto. Ma i fan notano un dettaglio incredibile: «Come hai fatto?». Pochi minuti fa, l'impreditrice digitale - da ieri mamma bis di Leone e della neonata Vittoria - ha pubblicato la gallery del parto, avvenuto - come specificato nella didascalia - il 23 marzo alle 3 e 18 del mattino, in una clinica di Milano.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Chiara Ferragni e Fedez, tutte le tenere foto del parto di Vittoria

Nelle tenere foto, mamma Chiara e papà Fedez sono visibilmente commossi. La piccola Vittoria già elegantissima con il suo berrettino firmato Chiara Ferragni Collection. Immediati i commenti dei fan, che aspettavano nuovi particolari sulla nascita più attesa dell'anno: «Siete bellissimi, Vittoria è stupenda». Ma in tanti notano anche un dettaglio inaspettato che riguarda la neomamma bis. «Ma Chiara era truccata durante il parto?», chiedono diversi utenti notando il perfetto make up. E ancora: «Chiara truccata durante il parto, incredibile. Sei davvero la queen».

Già ieri, Chiara Ferragni aveva stupito i follower con con uno scatto post partum in cui appariva in perfetta forma. Nell'immagine in bianco e nero, Chiara, seduta sul letto d'ospedale, tiene stretta la bimba e fa per la prima volta anche lei - come il marito e il figlio Leone all'esordio di Sanremo - il segno di vittoria, in onore della figlia. Immediati i commenti dei fan su Twitter: «Siete bellissime». Poi diversi utenti sottolineano un dettaglio: «Ma come fa Chiara a venire così bene a poche ore dal parto?». E ancora: «Chiara bellissima appena partorito, insegnaci la vita». Neanche a dirlo, è boom di like.