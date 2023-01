Chiara Ferragni in lacrime per il gesto inaspettato: ecco cosa è successo. E c'è un'altra sorpresa

Un pensiero speciale. Chiara Ferragni è commossa di fronte al gesto di affetto del suo team: un mazzo di fiori e un bigliettino con scritto "Tifiamo tutti per te", per augurarle buona fortuna al Festival di Sanremo. «In questi giorni in cui ho sempre un pò la paura di non essere all’altezza di una nuova sfida. Questi gesti per me sono tutto. Vi voglio bene» scrive con commozione ed evidente tensione la moglie di Fedez che si prepara alla partenza per la meta ligure. Ma questa non è l'unica sorpresa che ha ricevuto. A casa ad aspettarla, la sera prima, ci sono anche i suoi bambini che l'accolgono con un grand abbraccio e dei regali: cartoncini ritagliati a forma di cuore. Un affetto che avvolge l'imprenditrice digitale che resta all'ingresso della porta ad abbracciare Vitto e Leo, sorridente.

La partenza

Mancano due settimane all'inizio della 73^ edizione del festival. L'attesissima kermesse inizierà il 7 febbraio e vedrà alternarsi sul palco diverse donne, tra cui Chiara Ferragni, in apertura e chiusura del Festival. La moglie di Fedez, dopo i due giorni parigini, ha anche effettuato l'ultima prova outfit con Dior che sarà uno dei due brand che indosserà in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo alcune ore a Parigi ha incontrato Mariagrazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, che ha disegnato gli abiti che Chiara indosserà a Sanremo. L'influencer oltre a Dior indosserà anche le creazioni di Schiaparelli, un altro dei brand preferiti dall'imprenditrice digitale che ha anche assistito all'ultima sfilata a Parigi.

Outfit particolari

Alla settimana della moda di Parigi una delle sfilate che più ha fatto notizia è stata quella di Schiaparelli che ha vestito alcune delle sue modelle con abiti che come particolarità avevano delle teste finte di animali. La polemica è scoppiata perché secondo alcuni utenti social il brand "sponsorizzerebbe" la caccia e l'uccisione di animali selvatici.