Chiara Ferragni "spegne" il suo profilo Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiaradice stop ai social. Almeno momentaneamente. L'influencer manda un messaggio ai suoi seguaci e mette in "off" il suo profilo Instagram. L'account è ancora presente, ovviamente, ma la metafora utilizzata dalla Ferragni è stata recepita al volo dai suoi seguaci e dagli addetti ai lavori grazie alla story di 5 secondi. Una pausa dai social che per una come lei significa molto, essendo una delle influencer più importanti del mondo. Dopo la nascita di suoi figlio e il matrimonio, Chiara ha messo sopra di tutto la sua serenità e, contro ogni stress, ha messo in pausa il lato virtuale della vita.