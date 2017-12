Chiara Ferragni mostra il pancino e i fan esultano: "Allora è vero..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova foto dista facendo sbizzarrire i tanti fan su Instagram. "Allora è vero", si sono affrettati a scrivere mostrandosi molto interessati al pancione in bella vista. La fashion blogger, incinta alla 25esima settimana del piccolo Leo, ha infatti postato su Instagram una foto che la ritrae in una Spa a bordo piscina e in un costume intero che ne accentua le forme da futura mamma, finora quasi inedite nonostante le centinaia di immagini che ne stanno accompagnando la gravidanza.Una rivelazione per gli estimatori di Ferragni, che evidentemente hanno apprezzato le nuove curve dell'imprenditrice futura sposa di. "Ora sì che sembra un pancione", finalmente sembri incinta", "che bella che sei", i commenti più gettonati accompagnati da vagonate di cuoricini per festeggiare l'ennesimo scatto social.