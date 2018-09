Chiara Ferragni, gli haters criticano il suo seno ma lei li spiazza

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le nozze darecord pertempo di tornare a lavoro. L'imprenditrice digitale parteciperà aldi cui è testimonial, che si terrà a Verona e per pubblicizzare l'evento ha pubblicato sul suo accountun post in pantaloni e reggiseno total black. Manco a dirlo il post ha superato i 700 mila like e non sono mancati i soliti haters che ne hanno approfittato per prenderla in giro a proposito della taglia del suo seno.LEGGI ANCHENon è la prima volta che i leoni da tastiera provano ad attaccarla, senza riuscirci, perchè l'influencer ha sempre la risposta giusta e soprattutto non è mai sopra le righe, svelando un suo lato particolarmente ironico.Tra i tanti commenti di apprezzamento è apparso questo: «Le tette non le vende intimissimi?» la risposta della Ferragni è da standing ovation: «Erano sold out, sto aspettando la prossima collezione». Segno che il body shame, con lei proprio non funziona!