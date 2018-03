Chiara Ferragni piange dopo il parto: "È stato lungo e faticoso". E Fedez le resta vicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unlungo e faticoso peril 19 marzo e lei ehanno dato il benevenuto sui social al loro primocon un tenero scatto di famiglia che ha reso il bimbo una star a poche ore dalla nascita.Oggi mammaè tornata con una nuova foto, stavolta del: un viso in lacrime mentre il futuro marito Fedez la stringe tra le braccia."Sono le lacrime migliori che abbia mai pianto. Questo è il momento in cui abbiamo visto Leo venire alla luce: non ho mai provato nulla di simile", ha scritto la neomamma, che ha poi dato maggiori dettagli sul parto. "È stato lungo e faticoso, ero esausta e vivere questa esperienza con il mio amore accanto è stata la motivazione migliore. Mi è sembrato come se fosse una scena di un film o un sogno. Comincio a piangere quando guardo questa foto perché significa tutto. Ti amiamo già tanto Leoncino".