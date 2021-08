Chiara Ferragni e Fedez, la figlia Vittoria compie 5 mesi: festa, torta e canzoncina. Ma il fratellino Leone reagisce male

Non è un compleanno, ma i primi cinque mesi di vita della piccola Vittoria in casa Ferragnez vengono festeggiati con una bella festa in famiglia. Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza in barca e per la ricorrenza hanno organizzato una piccola festicciola ristretta. Nel video pubblicato dal papà Fedez si vede Chiara Ferragni tenere in braccio la bimba di fronte a una mega torta al cioccolato con tanto di candelina.

La reazione di Leone

Ma al momento di far partire la canzoncina "tanti auguri a te", ecco la reazione di Leone. Il fratellino, forse geloso o semplicemente infastidito, la prende male e si mette le mani sulle orecchie. Il viso è tutto un programma, infuriato. Fedez che ha ripreso tutto non perde l'occasione di prenderlo in giro attraverso Instagram: «Quando mi invitano ad un compleanno», scrive nel post riferendosi proprio alla reazione di Leone.

