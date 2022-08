Chiara Ferragni e Fedez, super vacanza a Ibiza: Leone e Vittoria scatenati sul jet privato

Ibiza dà il benvenuto ai Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez sono appena atterati nell'isola delle Baleari, insieme ai figli Leone e Vittoria. Liberi da impegni professionali, le vacanze sono ufficilamente iniziate e marito e moglie hanno scelto Ibiza come meta estiva. Dopo la misteriosa assenza da Instagram Fedez è tornato ad aggiornare i follower, che ormai iniziavano a sentirne la mancanza. Pare che il rapper si sia assentato da Milano per alcuni giorni e solo poche ore fa è tornato nell'attico a CityLife. Tra risate e sorrisoni nel terrazzo di casa, Fedez tramite le storie della piattaforma social ha pubblicato dei video dove riprende il figlio Leone e scrive: «Bentornato a casa papà».

Ferragnez in vacanza

È tempo di vacanze anche per la 'royal couple' dei social. Jet privato, cibo in abbandonza e i Ferragnez volano, alla volta delle acque cristalline dell'isola spagnola, destinazione molto ambita dai vip italiani. I fan, che adorano essere costantemente aggiornati via Instagram, non vedono l'ora di scoprire nuovi divertenti contenuti su come Vittoria e Leone trascorerranno le vacanze estive.

I figli di Chiara Ferragni e Fedez

L'imprenditrice digitale ha pubblicato un video in cui mostra le vere star della famiglia: Leone e Vittoria. Il primogenito che si gode il viaggio in aereo guardando i cartoni da un tablet e Vittoria che come al solito regala contenuti che fanno impazzire i follower. La diva della famiglia viene ripresa mentre si gusta prima un trancio di pizza e poi dei dolcetti. Il post è stato inondato di commenti da parte dei follower, divertiti dalla piccola Vittoria che già da ora si atteggia da vera influencer. Dopo la breve vacanza romana, che ha visto la famiglia al completo in giro per le strade e i musei della Capitale, adesso i Ferragnez hanno scelto una meta completamente estiva. Tra barche di lusso e cibo prelibato non mancheranno di certo tanti separietti divertenti da condividere con i follower, ormai tanto affezionati alla famiglia più famosa dei social.