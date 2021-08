Chiara Ferragni e Fedez, i social in fermento dopo l'ultimo post: arriva il terzo bebè?

Chiara Ferragni e Fedez si godono le vacanze in Sardegna e, come sempre, non mancano di immortalare i momenti più belli con foto da condividere con i loro follower. E' bastato un solo post condiviso su Instagram dalla fashion blogger più famosa al mondo per scatenare rumors e indiscrezioni. E' in arrivo il terzo figlio?

La Ferragni ha condiviso una foto insieme al marito mentre sono immersi nelle acque cristalline della Maddalena e intenti in un bacio appassionato. I follower non hanno perso tempo e hanno subito iniziato a commentare: «Partiti in 4 tornano in 5».

«Vai con il terzo bebè» ha commentato un altro utente. I Ferragnez in vacanza in Sardegna con i piccoli Leone e Vittoria stanno vivendo una vacanza da sogno da Porto Cervo alla Maddalena. La famiglia più social d'Italia non ha perso occasione per condividere i momenti più belli sui propri profili social Instagram, vere e proprie cartoline estive che mettono invidia ai tanti follower e ammiratori. Tutto diventa pubblico: dai momenti pieni di passione tra i due ai momenti teneri condivisi con i figli.

Il post ad aver attirato maggiormente l'attenzione, però, è sicuramente quello che ritrae i due sposi intenti in un bacio appassionato con Chiara Ferragni avvinghiata a Fedez. Un'intesa di coppia evidente che molti fan hanno voluto sottolineare ironizzando su un'estate di fuoco tra i Ferragnez.

I commenti si sprecano sulla possibilità che Chiara Ferragni possa presto essere di nuovo incinta e, finora, nessuna smentita è arrivata. D'altronde l'imprenditrice digitale non ha mai nascosto di voler allargare ulteriormente la famiglia e, nonostante la piccola Vittoria sia arrivata solo da qualche mese, nessuno si è preso la briga di smentire la voce dei fan. Che i follower abbiano fatto centro?