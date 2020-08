Chiara Ferragni e Fedez, paura in Sardegna: la barca si allaga, il video sui social

Disavventura per i Ferragnez in vacanza in Sardegna, la barca si allaga. La coppia di influencer Chiara Ferragni e Fedez, durante un giro in barca tra la Sardegna e l'isola di Caprera, è stata protagonista di una brutta avventura: la barca ha iniziato a imbarcare acqua e lei neanche a dirlo ha raccontato tutto sui social. La Ferragni non si è persa di spirito e ha pubblicato delle stories con la colonna sonora del film Titanic.

Instagram Chiara Ferragni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA