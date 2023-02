Chiara Ferragni e Fedez, scoop a "Oggi è un altro giorno": le rivelazioni velenose in studio

Nella puntata del 22 febbraio di "Oggi è un altro giorno" si è tornati a parlare della crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Durante la trasmissione, Francesco Oppini ha svelato una nuova verità a proposito di ciò che è accaduto dopo il bacio tra Fedez e Rosa Chemical al Festival di Sanremo.

Secondo Oppini, la crisi sembrerebbe essere rientrata, anche se non ha voluto rivelare le fonti delle sue informazioni. Stefania Orlando, invece, ha ipotizzato che la vicenda sia stata montata ad arte in vista della nuova stagione dei Ferragnez. Inoltre, Vanity Fair ha riportato che la coppia sarebbe attualmente separata in casa e che abbiano chiesto una pausa dalle riprese della loro docu-serie su Amazon Prime Video. Nonostante ciò, la situazione della coppia rimane incerta e non è chiaro quale sia il futuro della loro relazione.





