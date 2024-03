Chiara Ferragni rompe il silenzio: «La separazione con Fedez? Non è una scelta mia». E lui lancia frecciatine su Instagram

Chiara Ferragni sembra voler fare chiarezza una volta su tutte.

Prime mette un bel "like" a l commento di una follower che scrive: «Federico dovrebbe ricordare quando lui ha avuto bisogno di te. I momenti belli sono facili da condividere». Quasi a sottolineare che lei, come moglie, è sempre stata insieme al marito nei momenti di bisogno, soprattutto quelli della malattia. Poi quando un'altra fan commenta: «Stupenda, ma Fede... il tuo valore aggiunto», ecco che arrivano poche ma chiare parole, mia dette e mai scritte: «Purtroppo non è una scelta mia».

Chiara: vorrei essere serena

Da quando Chiara e Fedez si sono lasciati, entrambi sembrano voler tornare un po' alle origini: lei ha ripreso in mano il rapporto con i suoi follower, gli stessi che hanno contribuito al suo successo. Lui, sull'onda della nostalgia, ha ripercorso i suoi esordi, pubblicando foto e immagini dei suoi primi successi e concentrandosi sulla sua carriera di rapper. Così in una storia sui suoi social, Chiara di ritorno da qualche giorno a New York con le amiche, si rivolge ancora una volta ai suoi seguaci: «Sono tornata da poco in Italia. Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati al luna park, una delle cose che preferisco fare con loro. E' stato bellissimo quando li ho visti, in questi momenti essere genitori ti salva la vita». E poi ha aggiunto: «E' un periodo doloroso di cui cerco di non parlare, ma è molto pesante. Per questo capitemi se pubblico meno, faccio quello che posso, non posso dirvi tutto, però è giusto non fingere che tutto vada bene che io sia felice. Vorrei solo essere serena.

Le frecciatine sui social

Ed è sempre sui social che i due sembrano lanciare (e scambiarsi) messaggi più o meno cifrati e frecciatine. Solo qualche giorno fa, Fedez aveva sostituito la sua foto del profilo Instagram, che lo ritraeva insieme a Chiara e ai loro due figli, Leone e Vittoria, con una in cui compare solo lui, mentre canta con il microfono in mano. Nelle stories, ha anche postato il brano L'hai voluto tu e, in particolare, il passo in cui canta «Nuove amicizie attratte dal soldo, rapporti umani costantemente in saldo». Che sia una «dedica» alla moglie? Inoltre, il rapper ha smesso di seguire su Instagram le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, mentre è ancora follower del marito di quest'ultima, Riccardo Nicoletti, e della suocera Marina di Guardo. Ma anche Francesca e Valentina hanno smesso di seguire il cognato.