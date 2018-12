Chiara Ferragni, auguri su Instagram ma i follower la "pungono": «Si vede che il make up artist è in vacanza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Natale in montagna per Chiara Ferragni e Fedez, che passano le feste sulla neve insieme al piccolo Leone e alle rispettive famiglie. E Chiara come sempre ha scelto Instagram per gli auguri ai follower, condividendo una carrellata di foto davanti all'albero di Natale. Peccato che qualche fan abbia avuto da ridire sulla mise dell'influencer nazionale, in particolare sul trucco: «Si vede che il make up artist è in vacanza», ha ironizzato qualcuno, mentre qualcun altro parlava di trucco «un po' troppo pesante sugli zigomi». C'è anche chi, partendo per la tangente, ha accusato Chiara di aver modificato un po' troppo alcune foto. Buon Natale social, comunque.