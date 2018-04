Chiara Ferragni e Fedez verso le nozze: "Matrimonio a fine estate con la wedding planner delle star"

Royal Family 👑 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Apr 2, 2018 at 9:58 PDT

MILANO – Dopo la nascita del loro primo figlio, Leone, manca solo il matrimonio per coronare la storia d’amore fraLa coppia, molto presente sui social, starebbe pensando naturalmente a nozze in grande stile, previste per la fine dell’estate e per l’evento avrebbe già contattato una nota wedding planner molto cara alle star: “Le nozze dell'anno, almeno in Italia, prendono forma – svela “Chi” nelle “Chicche di gossip” -e il rapper, neogenitori del piccolo Leone, stanno iniziando a organizzare il loro matrimonio che avverrà verso la fine dell'estate. Il primo passo è stato scegliere la wedding planner.I due hanno deciso di affidarsi alle sapienti idee di Alessandra Grillo, una tra le professioniste più amate dai vip che convolano a nozze”.