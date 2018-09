Chiara Ferragni e Fedez, il matrimonio in Diretta. Sono marito e moglie: «Sì lo voglio», poi subito da Leone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vi stiamo raccontando in diretta su Leggo.it il giorno del matrimonio di. Le nozze deisono l'evento che ha portato a Noto per il 1 settembre circa 150 invitati tra amici più o meno vip e parenti ( LA LISTA DEGLI INVITATI ). Preceduto da un mega party che ha fatto fare le ore piccole agli sposi La location scelta da Chiara Ferragni e Fedez è La Dimora delle Balze , un casale del 1800 trasformato per l'occasione in pieno stile Coachella e con tanto di ruota panoramica Vi siete persi qualcosa del matrimonio tra Fedez e Ferragni? Beh, oltre a rileggere tutta la nostra diretta, abbiamo scritto le cose che non potete non sapere su questa giornata. Dalle damigelle alle fedi, passando per gli abiti degli sposi: > le cose che dovete assolutamente sapere del giorno dei Ferragnez Intanto Chiara Ferragni ha fatto il primo post da "Moglie", ottenendo, ovviamente, un numero straordinario di Like.Durante la cerimoniasi sono scambiati le promesse prima di dire il fatidico si. Entrambi, durante la lettura, si sono commossi, mentre Fedez, si è lasciato addirittura andare a citazioni colte. Le promesse di Chiara e Fedez durante il matrimonio Intanto qui potete vedere il video del fatidico momento del Si, dei due sposi Chiara Ferragni e Fedez sono marito e moglie. Dopo il sì, i fuochi d'artificio e poi subito ad abbracciare il piccolo Leo.Arrivano le fedi, portate dalla damigella di Chiara Ferragni Paradis Zarei.Gli sposi stanno pronunciando i loro voti: sono personalizzati e li hanno scritti di loro pugno per giurarsi amore eterno. «Io viaggiatrice costante, tu prigioniero di Milano. Sembravamo così diversi e incompatibili»: Chiara si emoziona durante il discorso, e scoppia a ridere. Gli invitati la incoraggiano in coro.La sposa è arrivata! Sotto al braccio con papà Marco, Chiara Ferragni finalmente fa il suo ingresso trionfale nell'abito bianco Dior dei suoi sogni. Un lunghissimo velo e maniche lunghe, con il corpetto ricamato e la gonna leggera in tulle, a coprire una minigonna aderente. >Le damigelle sono pronte, raggianti nei loro abiti rosa cipria firmati Alberta Ferretti.Fedez si rilassa con il piccolo Leone, lo tiene in braccio e ballano insieme in attesa della mamma.è in trepidante attesa della sposa. Insieme ai testimoni aspetta l'arrivo di Chiara Ferragni nel salone degli Specchi di palazzo Ducezio a Noto.Valentina Ferragni, sorella di Chiara e una delle sei testimoni scelte dalla sposa, svela un altro piccolo dettaglio di stile: già nell'abito rosa cipria firmato Alberta Ferretti (per lei la versione con scollo a cuore, mentre l'altro modello prevede un ampio scollo a V), Valentina mostra i gioielli Chopard. > Le damigelle di Chiara Ferragni con abiti Alberta Ferretti è pronto per il sì! Lo sposo ha pubblicato una foto con la mamma e il papà, già vestito di tutto punto nel suo abito Versace. Camicia accollata e senza cravatta, abito blu scuro, il futuro signor Ferragnez è elegantissimo. Come didascalia per la foto, Fedez scegli: "Ansia ne abbiamo?", ma la sua Chiara gli risponde subito con dolcezza "corri da me". Piccolo problema prima del matrimonio: Fedez si è sbucciato un ginocchio, probabilmente giocando in piscina con gli amici del cuore con i quali ha passato le ultime ore da scapolo. >Ci siamo quasi:pubblica una foto sulle sue storie Instagram con scritto "Meno un'ora" (Forse la sposa prevede di essere un po' in ritardo rispetto all'orario fissato per il rito civile, che è fissato alle 18).Ci sarà un grande assente alla cerimonia e alla festa di stasera. Si tratta di uno degli invitati più attesi. Stiamo parlando diche ha fatto sapere che non sarà presente al matrimonio dei ferragnez, ma con un post su Instragm augura alla coppia ogni felicità. > Mika assente al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni Nella guerra Social che sta impazzando su twitter e Facebook intorno al matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, arriva, in difesa della coppia, Fiorello. Che su twitter si schiera apertamente a favore dei Ferragnez, dando degli invidiosi a chi critica i due sposi. > Fiorello contro gli haters dei Ferragnez Sarà un matrimonio bollente. Almeno dal punto di visto della temperatura che a Noto è arrivata ormai a 37 gradi. Vi ricordiamo che le nozze col rito civile saranno celebrate tra poche ore dal sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, nella Dimora delle Balze, casale dell'Ottocento immerso nella campagna desertica tra Noto e Palazzolo AcreideL'ansia sale e anche la commozione tira brutti scherzi: Chiara Ferragni durante i preparativi non riesce a trattenere le lacrime mentre rilegge i suoi voti. La sposina pubblica una foto con l'occhio lucido e vestita solo di un asciugamano.Chiara Ferragni non potrebbe essere più eccitata per il giorno del suo matrimonio, e non perde occasione per ricordarlo ai suoi fan che, a giudicare dal numero di like e commenti di cui si fa fatica a tenere il conto su Instagram, lo sono almeno quanto lei. A quattro ore dal sì, Chiara pubblica un video con un riassunto del primo giorno della sua favola.Un'altra grande assente delle ultime ore è stata la cagnolina Matilda. Ma Chiara Ferragni non può non aver riservato anche a lei un ruolo speciale per il suo matrimonio: del resto è proprio grazie a lei se Fedez diventerà suo marito tra poche ore. (Lo ha detto lui in questo VIDEO ). E allora ecco la piccola Matilda pronta per il grande giorno.Finalmente rivediamo. Il figlio di Chiara e Fedez è stato il grande assente, per ovvie ragioni, nelle stories di ieri al party. Il piccolo oggi balla teneramente con la sua mamma.Mentre Chiara Ferragni è arrivata alla location dell'evento più atteso dell'anno, Fedez continua a divertisrsi in piscina con gli amici e pubblica una foto di ieri sera con un'inedita espressione della futura moglie alle prese con uno shot che sembra non gradire.Si comincia a fare sul serio: Chiara è già vestita di bianco...ma non si tratta certo dell'abito da sposa Dior che indosserà per il sì! La sposa sta raggiungendo la location delle nozze per gli ultimi preparativi.La giornata degli sposi è cominciata con calma, dopo i bagordi di ieri sera. Per cominciare bene, un tuffo in piscina per Chiara e Fedez che a dispetto della tradizione hanno passato insieme la notte prima delle nozze. Entrambi hanno pubblicato su Instagram qualche scatto di ieri sera, e non potrebbero essere più innamorati.