Chiara Ferragni e Fedez, l'occhiale di lusso e la maglia Decathlon: «Sei uno di noi, Kipsta forever»

Chiara Ferragni e Fedez partono per una mini vacanza sulla neve assieme ai figli. La coppia ha condiviso uno scatto mentre indossa costosi occhiali da sole, ma i fan hanno notato un particolare dell'abbigliamento del rapper che ha attirato la loro attenzione: «Uno di noi!».

Fedez e Chiara Ferragni con gli occhiali di lusso

Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato Milano per una fuga sulle neve assieme ai figli Leone e Vittoria. Dopo aver condiviso qualche video in cui mostrano le loro abilità sugli sci i due hanno postato ai follower uno scatto mentre indossa dei lussuosi occhiali da sole marchiati Louis Vuitton. I fan hanno apprezzato la foto, ma un particolare dell’abbigliamento del rapper ha attirato la loro attenzione. Fedez infatti, occhiali blasonati a parte, indossa una maglia termica Kipsta della Decathlon e il contrasto fra il mondo del lusso e quello dello sport “commerciale” ha scatenato i commenti: «Comunque – nota un utente - il fatto che anche Fedez compra al Decathlon mi fa sentire meglio», «Fedez – sottolinea un altro - allora sei uno di noi ! Kipsta forever ! #poveri haha».

Le considerazione dei follower non si fermano, e vanno da «La stessa maglia Kipsta che uso per la palestra, adesso tutti mi chiederanno come ho fatto ad averla, grazie Fedez», a «Termica Kipsta e maschera Louis Vuitton tutto perfettamente bilanciato!», passando per «Così posso dire di usare la maglia termica della tua stessa marca».

Altri follower si sono invece concentrati sull’oggetto del post, gli occhiali, notando che con i soldi che servono per acquistarli avrebbero potuto permettersi diversi giorni di relax: «Con il costo della vostra maschera - scrive un utente - mi faccio 20 giorni in pensione completa».