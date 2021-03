Chiara Ferragni e Fedez, Leone riceve una telefonata inaspettata da una persona amata da tutti. Fan increduli: «È davvero lui»

Su Leggo.it le ultime novità. Chiara Ferragni e Fedez, Leone riceve il messaggio inaspettato dal mito amato da tutti. Fan increduli: «È davvero lui». Il figlioletto dell'imprenditrice digitale e del rapper milanese ha ricevuto una sorpresa che lo ha lasciato a bocca aperta. Il bimbo, amante dei fumetti come papà Fedez, è stato contattato da uno dei suoi supereroi preferiti.

Il rapper ha fatto ascoltare al bambino un messaggio vocale che gli ha inviato Batman in persona: «Ciao Leone, sono Batman - spiega il supereroe -. Non ascoltare Ironman e Spiderman e non ti fidare di un supereroe che ti dice di non fidarti di un altro supereroe. Anche tu sei un supereroe. Ti porterò sulla mia batmobile a Gotham City a vedere come l'ho ripulita dai criminali».

Il piccolo Leone resta senza parole. Poi papà Fedez nelle stories spiega tutto. A dare la voce a Batman è Claudio Santamaria (che lo ha doppiato nel film d'animazione Lego Batman). L'attore romano ha sorpreso il bimbo inviandogli un messaggio dal suo supereroe preferito. In realtà, fino a prima di Sanremo Leone e Fedez "tifavano" Spiderman. Poi nei giorni di lontananza del papà, il figlioletto si è "convertito" al cavaliere oscuro. Il rapper ha cercato di riportarlo sui suoi passi facendogli ascoltare un messaggio di Ironman realizzato da un doppiatore, ma niente. Poi, l'intervento di Santamaria che ha postato il divertente podcast anche sul suo profilo Instagram. Immediati i commenti: «Stupendo, abbiamo tutti bisogno di un supereroe». Ed è boom di like.

