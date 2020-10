Chiara Ferragni e Fedez, incidente mentre gioca con Leone (che si fa male): «Riassunto di questo 2020»

Giornata di giochi per Fedez e il piccolo Leone, con un piccolo incidente. Nelle Instagram stories del rapper, è possibile ammirare papà e figlio mentre si divertono a giocare su due macchinine. Il piede di Leone, però, resta incastrato fra le due piccole vetture e scoppia immediatamente a piangere. Fedez commenta ironicamente: «Riassunto di questo 2020».

Niente di grave per il bimbo del rapper e Chiara Ferragni, che infatti poco dopo ritorna a giocare con il papà come se non fosse accaduto nulla. È un periodo particolare in casa Ferragnez, dove Fedez si è rotto un ginocchio giocando a basket, mentre Chiara Ferragni è in attesa del suo secondo bambino. Per la gioia del piccolo Leo, che così può giocare con mamma e papà tutto il giorno.

Ultimo aggiornamento: 19:04

