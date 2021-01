Chiara Ferragni e Fedez, il figlio Leone appare nei video di Dua Lipa: il motivo è dolcissimo

Nelle ultime ore sui profili di Dua Lipa è apparso un video con il piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo è dolcissimo e ha sorpreso positivamente gli ammiratori. Leone è già una piccola celebrità e tutti i suoi momenti, le giornate in cui ogni volta apprende qualcosa di nuovo, sono condivise con i milioni di followers. Le stories mostrano il bambino mentre guarda un filmato e la riconosce. «È l'amica di mamma». La cantante e l'imprenditrice digitale si conoscono e si sentono di tanto in tanto.

Il video

I Ferragnez hanno condiviso sui social una storia in cui si nota proprio Leone che riconosce Dua Lipa in tv. Il video ha fatto il giro del web ed è arrivato all'artista, che ha ricondiviso la divertente clip. Dua Lipa ha più di 50 milioni di followers su Instagram e nell'ultimo anno il suo album ha dominato le classifiche mondiali. Riconoscimenti planetari e sei nomination ai Grammy Awards.

Leone e la sorellina

Ha avuto modo di conoscere Chiara Ferragni in uno dei suoi tanti viaggi ed è rimasta colpita dal bambino. Il video in cui Leone riconosce Dua Lipa ha riempito di orgoglio Chiara e divertito Fedez. Intanto, Chiara rivoluziona la cameretta del bambino in vista dell'arrivo della seconda figlia. Anche Leo non vede l'ora di conoscere la sorellina e molto spesso viene immortalato mentre accarezza teneramente il pancione. Il piccolo Leone compie tre anni a marzo.

