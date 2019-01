Chiara Ferragni "mamma in topless" su Instagram: lo scatto scatena la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Ferragni ci tiene molto a ribadire che non è perchè è diventata mamma che non può più postare foto hot. La bella influencer, moglie di Fedez e mamma del piccolo Leone, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto in topless nella quale si copre con le mani con la didascalia: "But you're a mother" ("Ma sei una madre").Un chiaro sfottò ai follower che la giudicano perchè avendo un figlio dovrebbe avere un'immagine più consona a quella delle tradizionali mamme casa e chiesa. E ovviamente nei commenti si scatena il dibattito: tra un «Copriti» e un «Bellissima» spunta anche un «Sexy per niente». Chissà come commenterà stavolta Fedez.