Chiara Ferragni, la doppia frecciatina a Fedez: «La sindrome di Napoleone» e «i tacchi che ora potrai di nuovo indossare»

Chiara Ferragni ha avuto una mattinata molto interessante. L'imprenditrice digitale sembra essersi tolta qualche sassolino dalla scarpa tramite i suoi canali social dopo che si è diffusa la notizia della presunta nuova fidanzata del suo ex marito, Fedez.

Il rapper è stato avvistato mano nella mano con la modella francese di 20 anni, Garance Authié, e la cosa sembrerebbe essere arrivata anche all'orecchio di Chiara. Almeno a giudicare da alcuni like ai commenti di supporto dei suoi fan, e da un video su TikTok e una storia Instagram in cui ha riportato uno degli "insulti" più frequenti al rapper.

La frecciatina di Chiara

Nessuna parola fuoriposto, nessun commento fuoriluogo, Chiara Ferragni con una storia Instagram ha detto tutto, senza dire nulla. L'imprenditrice digitale ha condiviso su Instagram una storia in cui appare sorridente e divertita, proprio di fronte al busto di Napoleone Bonaparte. Ma come mai la fa ridere così tanto questa statua? Forse perché le ricorda uno degli "insulti" più frequenti mossi al suo ormai ex marito, Fedez: «Il nano con la sindrome di Napoleone». Tra i primi ad additare al rapper questa sindrome, fu Guè e, poi, Marracash, durante il loro storico litigio sui social. Ma non è finita qui, perché la Ferragni non si è fermata a questo.

Il video TikTok

Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto su TikTok, invitando i suoi follower a commentare con la caption più adeguata alla foto (e alla situazione). Inutile dire che i suoi fan si sono scatenati con frasi divertenti e frecciatine, mettendosi nei suoi panni, alle quali Chiara ha messo qualche "mi piace" di troppo. «Finalmente potrò uscire con il tacco 12 senza avere i sensi di colpa», scrive una fan, mentre un'altra commenta: «Jacob Elordi adesso nessuno potrà tenerci lontano», facendo riferimento al commento della Ferragni sull'attore americano.