Chiara Ferragni, il web insorge per Fedez a piedi nudi sul letto

di Emiliana Costa

Chiara Ferragni

Fedez

e la foto consul lettoAi fan non sfugge un dettaglio, che definiscono inquietante: «Che schifo». I Ferragnez tornano a far parlare di loro. L'influencer più famosa del mondo ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto romantico con il marito Fedez. Ma qualcosa avrebbe inquietato i follower... I due sposini sono scalzi e Chiara cinguetta ironica: «Adesso ditemi che i suoi piedi sono meglio dei miei...».E così tanti utenti infatti avrebbero notato un dettaglio dei piedi di: «Non si è tagliato le unghie, che orrore». E scoppia la polemica social. Immediati i commenti pungenti degli haters: «Fai ribrezzo all'ora di pranzo». E ancora: «Fet***». Ma ci sono anche i commenti più bonari e ironici dei fan: «La lama fa molto baracconi di Legnano». Finora i Ferragnez non avrebbero risposto, ma intanto la foto fa il giro del web. Chiara Ferragni e Fedez colpiscono ancora.