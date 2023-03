Chiara Ferragni e Fedez, Vittoria compie due anni: il tenero video con le immagini più belle: «Come abbiamo fatto a vivere senza di te?»

Vittoria Lucia Ferragni compie due anni oggi, giovedì 23 marzo. La figlia di Chiara Ferragni e Fedez è diventata in breve tempo l'idolo di Instagram: con il suo sorriso e la sua dolcezza ha conquistato i milioni di follower di mamma e papà. In occasione di questa giornata speciale, sia Chiara che Fedez (come hanno fatto quattro giorni fa per Leone), le hanno dedicato un dolcissimo video e delle tenere foto per augurarle buon compleanno.

La dedica di Chiara Ferragni e Fedez a Vittoria

Chiara Ferragni ha augurato buon compleanno alla sua bambina Vittoria pubblicando sul proprio profilo Instagram alcuni scatti molto dolci. L'influencer ha scritto: «Tanti auguri di buon compleanno alla mia bambina che è anche il mio raggio di sole ogni giorno della mia vita. Com'era la nostra vita prima che arrivassi tu? Ti amiamo immensamente». Fedez, invece, ha postato un video con tutte le immagini più belle e significative di Vittoria: da quando è nata fino a oggi. Il rapper ha scritto: «Auguri amore della nostra vita. Ti amiamo immensamente. Vittoria più due».

La festa di compleanno di Leone e Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez hanno già festeggiato i loro due bambini Leone e Vittoria, organizzando una coloratissima festa di compleanno con tanti invitati. L'influencer e il rapper hanno poi postato tutto sui rispettivi profili Instagram. Uno degli scatti che ha fatto il giro dei social è quello che riprende il momento in cui una delle due torte stava per cadere dal piedistallo sul quale era posata.