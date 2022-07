Chiara Ferragni e Fedez, la vacanza da sogno in Salento: gita in yacht sullo Ionio

Chiara Ferragni e Fedez tornano nel Salento. L'arrivo ieri - 30 giugno - a Brindisi in aeroporto e poi il trasferimento a Otranto in una nota masseria.

Fedez ieri sera, insieme a Tananai e Mara Sattei, si è esibito a Otranto: insieme hanno inciso l'ultimo successo "La dolce vita", uno dei tormentoni dell'estate. Il trio sarà sarà sul palco di Battiti Live 2022, la rassegna musicale del gruppo Norba, che si terrà a Gallipoli nei giorni sabato 2 e domenica 3 luglio.

Un ritorno in terra salentina dopo lo scorso anno che li ha visti trascorrere qualche giorno di vacanza nel Salento. Il tutto raccontato sul profilo social dell'influencer che non ha fatto mistero della sua passione non solo per il territorio ma anche per il cibo pugliese in generale.

Per loro dunque non solo musica e impegni lavorativi ma anche qualche momento di relax in piscina dopo una ricca colazione.