Chiara Ferragni e il mistero del costume di Halloween copiato da Kendall Jenner: Fedez spiega cosa è successo

Kendall Jenner ha copiato Chiara Ferragni? Le due influencer per Halloween hanno, infatti, ben pensato di vestirsi da Jessie, iconico personaggio del film d'animazione Toy Story. Ma in realtà nessuno ha copiato, è solo frutto di una curiosa coincidenza, che Fedez non poteva non commentare sulle Instagram Stories.

Stesso look per Halloween, ecco cos'è successo

Ieri Chiara e Fedez si sono scatenati insieme agli amici in un party a tema popstar. Oggi la famiglia Ferragnez festeggia al completo insieme ai figli Vittoria e Leone. I Ferragnez si sono trasformati nella famiglia di Toy Story e il risultato è strabiliante: l'idea di vestirsi come Woody, Jessie e Slinky è di Fedez, che lo ha specificato nelle storie: «Amici ho appena scoperto che i vestiti di Halloween che ho preparato...», poi continua commentando la somiglianza tra le due influencer: «Kendall Jenner ha copiato il vestito di mia moglie, però il suo era più bello», ha raccontato il rapper con tono ironico. Poi alla fine del video ha aggiunto: «Intendo il vestito, non che Kendall sia più bella di mia moglie». Chiara Ferragni e Kendall Jenner senza saperlo hanno scelto lo stesso costume. Tuttavia, l'influencer statunitense ha optato per una svolta hot, lasciando il lato B totalmente scoperto.