Chiara Ferragni co-conduttrice di Sanremo 2023, Fedez “brucia” Amadeus: «Lo conduce mia moglie»

«Complimenti amore mio», è emozionato Fedez di fronte all'annuncio che la moglie sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Amadeus continua a bruciare le tappe di ogni edizione dando le anteprime di quella che sarà la prossima edizione della kermesse italiana canora. Il colpaccio che l'Ariston inseguiva da tempo è arrivato: Chiara Ferragni ha detto sì. «Anche se siamo a giugno - sorride Ama al Tg1 - grazie alla Rai, all'ad Fuortes e al direttore Coletta, ho avuto il mandato a marzo e ho avuto modo di lavorare al Festival: il regolamento à già realizzato e pubblicato, sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big, e stasera inizia il gemellaggio tra Sanremo e il Tg1 con un annuncio importante. Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e dell'ultima serata».

Chiara Ferragni a Sanremo, la reazione di Fedez

Ieri durante l'annuncio i Ferragnez erano a casa e hanno seguito il tutto in diretta dai loro divani condividendo tutto con i follower. Con loro anche la famiglia e Chiara Biasi, amica da sempre dell'imprenditrice. Tutti sono lì per festeggiare. Federico è emozionato e a Chiara tremano le mani. È stato bravo il rapper famoso per non riuscire a mantenere i segreti a non dire nulla, ma mrima che Amadeus desse l'annuncio, Fedez, in diretta, commenta il momento con i suoi fan: «Spoiler, attenzione, attenzione» dice per creare suspence. E subito, com'è nel suo stile, anticipa la big news: «Lo conduce mia moglie, devo dirlo prima io di Amadeus, lo conduce mia moglie!» urla con, in sottofondo, Chiara che lo invita ad aspettare.

Poi l'annuncio: a Sanremo 2023 ci sarà Chiara come madrina. E,poi, scherzando, riprende il post di Chiara Ferragni insieme ad Amadeus e scrive «Complimenti Amore mio (Intendo Amadeus)».