Chiara Ferragni, come sta? Sta partendo per le vacanze di Natale in montagna (con tutta la famiglia al seguito)

Il silenzio social di Chiara Ferragni si fa sempre più lungo. Sono passati ormai 5 giorni dal suo ultimo post su Instagram, ovvero il video di scuse ufficiali (dopo che l'Antitrust ha multato la sua azienda e la Balocco per pubblicità ingannevole) che ha collezionato oltre un milione e mezzo di like e altrettanti commenti.

Tra chi prende le sue parti e chi la attacca per il comportamento inaccettabile, alcune persone vicine ai Ferragnez hanno raccontato di averla vista sconvolta dalla situazione che sta vivendo: «Distrutta, rinchiusa in casa, sull'orlo di un crollo emotivo». Secondo la giornalista Guia Soncini di Linkiesta, l'imprenditrice digitale starebbe preparando le valigie per una vacanza in montagna come aveva pianificato mesi prima.

Ferragni, Natale senza Instagram

Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando a festeggiare le festività natalizie insieme alla loro famiglia. La coppia (lei in particolare) aveva già organizzato viaggi, escursioni ed esperienze in montagna che era pronta a condividere con i suoi follower come sempre. D'altronde, come aveva detto Fedez in una scorsa diretta su Instagram: «Sono sposato con la Ferragni, non passeremo il Natale in casa, ha già prenotato tutto».

Nulla di nuovo, se non fosse che quest'anno i suoi quasi 30milioni di follower (in diminuzione giorno dopo giorno) non avranno il piacere di seguire le loro avventure perché si prospetta una vacanza "Instagram-off". Lo scandalo dei pandori non è ancora scemato e sono in molti ad attaccarla. Esporre agli hater la sua felicità per il Natale e la sua famiglia (Leone e Vittoria compresi), sembrerebbe essere un passo molto falso, visto il clima teso.

Saranno festività diverse per i Ferragnez, abituati a condividere questi momenti, ma sicuramente tenere un profilo basso li aiuterà a riprendersi dopo questo brutto scivolone che non sembra voler passare così in fretta.