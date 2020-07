Chiara Ferragni e la foto del lato b. Cellulite? Lei risponde così

Chiara Ferragni continua a condividere foto delle sue vacanze in Italia. Di recente su Instagram ha pubblicato uno scatto molto sexy che mette in evidenza il suo lato b da urlo. “Ma un difetto ce l’hai? Neanche la cellulite!” commenta con ironia una fan. A stretto giro è arrivata la risposta di Chiara che spiazza tutti: “Fidati, dipende solo dalla luce. La cellulite ce l’abbiamo quasi tutte”.

Chiara Ferragni, la risposta al fan spiazza tutti: «Ecco la mia più grande insicurezza, ero ossessionata»

L’idea che anche la Ferragni debba combattere contro l’inestetismo più odiato dal mondo femminile ha consolato diverse sue fan. “Ti amiamo per questa tua sincerità” osserva ad esempio qualcuno, ottenendo il gradimento di altri utenti. Ma c’è anche chi mette in dubbio la veridicità di quanto affermato dall’influencer: “Penso che se avevi la cellulite non ti mettevi il perizoma”. Foto: Kikapress

Ultimo aggiornamento: 21:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA