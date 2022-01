Chiara Ferragni, l'allarme ai follower: «Non compratela, è tossica»

«Non comprate le calze della Befana targate Chiara Ferragni, sono fake!»: è l'allarme lanciato su Instagram dall'imprenditrice digitale che mette in guardia i follower. «Ragazzi vedo moltissimi di voi che stanno comprando questa calza, ma è un fake, è un materiale non originale e vi sconsiglio di prenderla potrebbe avere anche materiali tossici. Non prendetela non è nostra».

Il prodotto che sta girando, non rientra nel merchandising di Chiara Ferragni che, invece, comprende tanti altri accessori come la recente linea per la scuola.