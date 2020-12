Chiara Ferragni, shopping a Milano con borsa da 100mila euro e niente mascherina

Chiara Ferragni in posa a Milano con una borsa da 100mila euro. Lo scatto pubblicato dalla fashion blogger ha conquistato i social. L'outfit della Ferragni è impeccabile, o quasi: la moglie di Fedez, infatti, non indossa la mascherina. Chiara stupisce i suoi fan con la borsa Birkin da 100mila euro mentre posa in Via Montenapoleone a Milano.

Chiara Ferragni, sorridente fuori dai negozi del Quadrilatero della moda a Milano, porta come accessorio una borsa molto rara, la Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30. Una borsa di pelle di coccodrillo con la chiusura ricoperta di diamanti, con colori sono ispirati alle montagne innevate dell’Himalaya.

Una Birkin firmata da Hermès a tiratura limitata, con valore stimato su Christie's di oltre 130mila euro, e molto amata da star del calibro di Jennifer Lopez. Un accessorio che manca a Chiara Ferragni però è la mascherina, dato che posa in mezzo alla strada nella centralissima via Montenapoleone senza indossare il dispositivo di protezione.

