Chiara Ferragni, festa di Capodanno con balletto... Fedez filma e gli amici ridono

Chiara Ferragni ha festeggiato il Capodanno con Fedez e gli amici più cari. L'imprenditrice ha sfoggiato un bellissimo abito blu che ha indossato per la cena e per il divertente dopo cena postato sui social. L'imprenditrice digitale si è infatti cimentata in un balletto. E non era sola... facciamo noi a lei»

Il balletto di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso il Capodanno a Megeve in Francia dove ha trascorso una serata indimenticabile. La mamma di Leone e Vittoria si è divertita a ballare con le sue amiche sulle note di un brano rap, ovviamente Fedez ha filmato tutto tra le risate generali.

Chiara Ferragni e le vacanze natalizie

Chiara Ferragni ha trascorso le vacanze natalizie con tutta la sua famiglia in montagna mentre il Capodanno l'ha passato con Fedez e senza i suoi bambini.