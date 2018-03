Leone Lucia, a chi assomiglia? La prima foto sul profilo Instagram di mamma Chiara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una gravidanza ipercondivisa, un parto a dir poco social, forse troppo. fino ad attirarsi anche numerose critiche: tutto si può dire die dima non che non sappiano come far parlare di sé. Accadeva in generale, è successo, il primogenito della coppia nato pochi giorni fa.Se molte coppie, che siano vip o meno, scelgono di tenerele immagini dei propri figli, il cantante e la fashion blogger hanno optato per una strategia completamente opposta: già dopo il parto, le stories e i post suhanno mostrato i momenti successivi alla sua nascita. Fino alla pubblicazione, quasi a tempo di record,con un primo piano vero e proprio, mentre teneramente e beato cerca di dormire. Ignaro di tutto, anche dell'esposizione da parte di mamma e papà...Nel frattempo, mentre per Fedez “ha la mia bocca”, i capelli biondi tradiscono l’influenza della mamma, che sul suo profilo ha postato lo scatto corredandolo con l’hashtag #leoncino mio: “La mia persona preferita sulla terra, il nostro piccolo uomo”, la didascalia. In meno di un giorno, oltre 2 milioni di like.