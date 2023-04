Chiambretti, l'ex moglie Federica Laviosa: «Ha 15 milioni di euro e non si preoccupa della figlia». Pronto il ricorso

Federica Laviosa contro l'ex marito Piero Chiambretti: la donna è furiosa dopo la sentenza della Corte di appello di Torino. Il conduttore ha vinto la causa sull'assegno di mantenimento per la figlia dodicenne, Margherita, ottenendo il dimezzamento della quota (da 3mila a 1.500 euro mensili) da destinare alla ex compagna che ora promette di rivolgersi alla Cassazione. «È stata una vendetta contro di me», ha detto al Corriere della Sera.





Riformando il decreto del tribunale di Torino, dell’ottobre scorso, la corte d’Appello ha dato ragione a Piero Chiambretti, dimezzando il contributo al mantenimento della figlia, da 3 mila a 1.500 euro mensili (lui chiedeva di darne 800). Oltre al pagamento della retta scolastica e del canone dell’appartamento dove la piccola vive con la mamma, Federica Laviosa.

L'ex moglie di Chiambretti ha dichiarato, nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, di sentirsi male per la decisione presa dalla Corte di appello: «Chi ci rimette è la bambina». Delusione o rabbia? Il sentimento che prevale nell'animo di Laviosa è solo di preoccupazione perchè secondo la donna Chiambretti si vuole vendicare contro di lei. Il motivo è presto spiegato da lei stessa: «Da quando ci lasciammo, sono stata sette anni single, pensando solo a mia figlia. Qualche anno fa, avevo trovato un fidanzato: e lui ha perso la testa. Una volta, discutemmo al telefono, a me scappò una parola poco carina: mi fece scrivere dagli avvocati».



Il pomo della discordia sarebbero stati i soldi del mantenimento: Chiambretti l'ex spendeva i soldi del mantenimento per se stessa ma la donna ha dichiarato che non è vero e che la prova è nei documenti che lei ha conservato in questi anni: «La priorità è mia figlia» ha sottolineato la donna.

Laviosa ha raccontato che Chiambretti vede la bambina due volte al mese, quando non annulla l’impegno per problemi di lavoro. E quando lei e la figlia stavamo ancora a La Spezia, mandava a prenderla con l’autista e la baby sitter. I giudici scrivono che l’assegno va «rideterminato in considerazione delle attuali esigenze della minore»: l'ex moglie di Chiamabretti ha risposto: «Strano. Perché è lo stesso assegno su cui ci fu l’accordo al tribunale di La Spezia, nel 2016, quando la bambina aveva 5 anni».

I legali di Chiambretti scrivono che 3 mila non sono giustificati per una bambina di 11 anni e che il suo reddito è ora di 2.900 euro al mese. Laviosa si lamenta affermando che l'uomo abbia un patrimonio di 15 milioni di euro.



La Corte, e i legali del suo ex, sostengono pure che anche Laviosa dovrebbe contribuire al mantenimento.: la donna lavora in un centro di yoga e pilates. Il prossimo appuntamento è in Corte di cassazione ma nel frattempo la mdre è preoccupata per la piccola Margherita: «Se la mamma soffre allora anche la figlia prova lo stesso».