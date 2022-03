La principessa Charlotte alla messa per il bisnonno Filippo: il piccolo tributo deciso da mamma Kate Middleton

Piccoli reali crescono al punto da presenziare a una cerimonia come quella celebrata ieri per la morte del Duca di Edimburgo Filippo, scomparso un anno fa. Alla messa in suffragio, che è parsa più come un vero e proprio funerale, c'erano anche la principessa Charlotte e il fratello maggiore George. I bambini di 6 e 8 anni erano con i genitori William e Kate Middleton. Una rara apparizione pubblica per la secondogenita della coppia, che secondo i media presto ruberà la scena alla madre in fatto di stile. La famiglia reale era quasi al completo all'Abbazia di Westminster, dove si sono riunite tutte le teste coronate d'Europa che non hanno potuto assistere alle vere esequie di Filippo. Lo scorso anno, infatti, il rito funebre in onore del consorte della Regina Elisabetta si è svolto con una cerchia ristretta di 30 persone a causa delle restrizioni imposte dal Covid. Mancavano i più piccoli di Casa Windsor e ovviamente Meghan ed Harry.

Come riporta Standard.co.Uk, la piccola Charlotte è apparsa in pubblico ed è andata incontro alla mamma per rendere omaggio alla vita del suo bisnonno. I bambini sono in pausa scolastica in prossimità delle vacanze pasquali, mentre il fratellino Louis è rimasto a casa perché ritenuto troppo piccolo. Charlotte è stata vista tenersi per mano con sua madre, la duchessa di Cambridge, con indosso un costoso abito di Alessandra Rich. La giovane reale, invece, portava un cappotto in stile reggimento blu per onorare il suo bisnonno, che è stato colonnello in capo del reggimento fucilieri dal 2007 al 2020. Il cappotto era anche impreziosito da bottoni d'argento. Un piccolo tributo scelto da mamma Kate.