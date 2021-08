Charlene di Monaco, la principessa operata di nuovo in Sudafrica: «Intervento di quattro ore»

La principessa Charlene di Monaco, consorte del principe Alberto, è stata nuovamente operata. L'intervento, durato quattro ore, si è svolto in Sudafrica, dove la ex nuotatrice si trova ormai da mesi in seguito a una infezione post operatoria. Il gabinetto del principe di Monaco Alberto II ha precisato che si è trattato di «un intervento di quattro ore in anestesia generale» ma senza fornire dettagli sul genere di operazione.

APPROFONDIMENTI SUDAFRICA Charlene di Monaco irriconoscibile nell'ultima foto. «La... MONACO Alberto di Monaco e Charlene, la favola verso il non lieto fine: lei... LA RIVELAZIONE Charléne di Monaco e la sua malattia: «Ecco... L'OPERAZIONE La principessa Charlene di Monaco operata alla testa per la seconda... SU INSTAGRAM Charlene di Monaco operata alla testa, le prime foto dopo...

«Sua Altezza il Principe Alberto e i loro figli, il Principe Ereditario Jacques e la Principessa Gabriella si uniranno a Lei durante il suo periodo di convalescenza», si legge ancora nella nota. Di recente, la stampa delle celebrità internazionali (Hola! In Spagna, ma anche Bunte in Germania o Paris-Match in Francia) aveva riacceso le speculazioni su un divorzio o una separazione della coppia principesca, voci alimentate dalla prolungata assenza della principessa Charlene dal Principato di Monaco che da diversi mesi si trova in Sudafrica, suo paese di origine.