Charlene di Monaco torna sui social, la bella notizia che aspettavamo tutti: quando torna a casa

LOLNEWS.IT - Le cartoline di Natale sono una tradizione irrinunciabile anche per Charlene di Monaco che è riapparsa su Instagram: mostrando un acquarello che la ritrae con Alberto e i gemellini, augura a tutti che le feste natalizie siano bellissime e al sicuro. Un pensiero dolcissimo ma con un velo di malinconia vista la lontananza forzata dai figli e il periodo di guarigione che si è allungato più del previsto: Potrebbe però giungere al termine nel giro di qualche giorno secondo l'esperto di reali Stéphane Bern. In una intervista esclusiva a Gala, si è infatti detto ottimista sul fatto che la moglie di Alberto possa tornare entro l’anno nuovo… Sarebbe certamente il regalo più grande per i figli che stanno soffrendo moltissimo (Foto: Kikapress – Music: “Elevate” from Bensound.com)

