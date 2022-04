Charlene di Monaco ha lasciato Alberto? «Fuggita con un aereo privato»: ecco dove si trova la principessa. Le indiscrezioni

Intrighi a palazzo. Protagonisti assoluti degli ultimi gossip, Charlene e Alberto di Monaco. Mentre Alberto II cerca di difendersi dalle gravi conseguenze di un complotto contro la sua persona messo in atto dai suoi uomini di fiducia, Charlene Wittstock sembra abbia già lasciato il Principato. L'indiscrezione sta facendo il giro del Mondo e pare proprio che stavolta l'ex nuotatrice abbia preso la sua decisione: allontanarsi per sempre dal clima "tossico" di Casa Grimaldi. In questi ultimi mesi ci aveva provato il principe a mettere a tacere i rumors su una crisi coniugale ma Charlene si è vista sempre meno a corte.

Il motivo ufficiale era il bisogno di tranquillità per la lunga convalescenza che la principessa monegasca ha dovuto affrontare dopo la violenta infezione (motivo per cui è rimasta bloccata in Sudafrica) e le conseguenti 4 operazioni. Poi il ricovero in una clinica specializzata in Svizzera. Ma ormai l'alibi non regge più. Su Voicì si leggono parole chiare appena dopo il ritorno di Charlene lo scorso 12 marzo, «la convalescenza ha fatto prendere a Charlene consapevolezza che non vuole più tornare alla sua vecchia vita…si sente ormai abbastanza forte da imporre le proprie scelte e, così, ha posto una condizione: non vivere più a Palazzo, teatro di troppe delusioni».

Il volo per la Corsica

Al momento nessuno è in grado di dire con sicurezza dove si trovi Charlene, che desta molta preoccupazione per quanto è dimagrita negli ultimi tempi, ma alcuni tabloid ipotizzano che la madre di Jacques e Gabriella, si trovi in Corsica (da sola) dopo aver preso un aereo privato dall’aeroporto di Nizza. Ma perché la Corsica? Nel luglio 2021 fu l’esperto Stéphane Bern a commentare:

«Da anni a Monaco nessuno ignora che Charlene, tutte le volte che può, fugge dalle regole del protocollo, dividendo il suo tempo tra il rifugio provenzale di Roc Agel, regalato da Ranieri a Grace, una casa in Corsica presa in prestito da alcuni amici e le vacanze in Turchi».

Divorzio in vista?

Solo qualche ora fa nelle pagine dei settimanali italiani si leggeva solo una parola tra Alberto e Charlene di Monaco: divorzio. Una parola finora considerata tabù a corte ma che ora sembra una certezza. Secondo Nuovo Tv, Charlene avrebbe rivolto tristi e dure parole al compagno: «Alberto, questo è l’unico modo per evitare il divorzio». Charlene avrebbe optato per l’allontanamento da Monte Carlo in modo da rendere inutile e superfluo un vero e proprio divorzio. Secondo altri, invece, a Charlene sarebbe stato concesso di vivere da sola, pur di non dover chiedere il divorzio e provocare l’ennesimo scandalo a Corte. «Si dice che non risieda lì ma in una villa di Roc Agel, vicino a Beau-lieu-sur-Mer, dove starebbe trascorrendo la riabilitazione con i figli» diceva l’esperta di vicende reali Barbara Ronchi della Rocca.

I benefici per Carolina

La verità ancora non la sappiamo, ma quel che è certo è che l'unica a beneficiare di tutto ciò è senz’altro Carolina di Monaco, la “cognatina” che non ha mai sopportato Charlene e che in tal modo potrà prendere solidamente il suo posto sul trono al fianco di Alberto, come del resto ha fatto in questi ultimi mesi, diventando la discendente in pole per il trono.

Lo scandalo che coinvolge Alberto

Altre beghe per Alberto che di recente si trova coinvolto in un altro scandalo. Di recente infatti sono apparsi dei documenti compromettenti che potrebbero mandare in rovina la sua reputazione. Sulle pagine di Le Monde si legge di alcune inchieste finanziare su un’organizzazione che starebbe cercando di indebolire il principe con una serie di operazioni a sfondo economico. I documenti, chiamati Dossier du Rochers, avrebbero l’obiettivo di screditare Alberto e i suoi collaboratori più stretti.