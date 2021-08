Charlene di Monaco riabbraccia Alberto, ma la foto fa preoccupare i fan

LOLNEWS.IT - Dopo mesi di lontananza e dopo aver subito tre interventi per via di una grave infezione otorinolaringoiatra, Charlene di Monaco ha potuto riabbracciare il Principe Alberto e i figli Jacques e Gabriella. Le voci sull’imminente divorzio sono state spazzate via dei teneri scatti di famiglia in Sudafrica con la Principessa circondata dall’amore dei suoi cari e confortata dalla loro presenza. Se l’immagine della piccola Gabriella con la frangia ‘alla Spock di Star Trek’ è stato l’aspetto più commentato delle nuove e attesissime immagini dei principi monegaschi, ci sono però altri dettagli sulla salute della Principessa che non sono sfuggiti ai più attenti. Ecco come sta (Foto: Kikapress - Music: "Memories" from Bensound.com)

