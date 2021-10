​Charlène di Monaco torna a casa? L'annuncio del principe Alberto dopo l'ultima operazione

Charlène di Monaco sta per tornare in patria: l'annuncio è stato dato dal principe Alberto al magazine Point De Vue. Charlène Wittstock sta meglio e «potremo valutare il suo rientro molto presto. E posso dire che sarà a Monaco prima della Festa Nazionale», ha spiegato il marito. La festa nazionale del principato è il 19 novembre, data per la quale la principessa potrebbe quindi essere già rientrata.

La malattia misteriosa

Resta però il mistero sulla malattia che costringe Charlène in Sudafrica, sua terra natale, da ormai molti mesi. Alberto ha fatto sapere che «l'ultima operazione riguardante il setto nasale è andata molto bene». La principessa inizialmente era partita per una missione a salvaguardia dei rinoceronti, e si è poi trattenuta per le complicazioni causate proprio da un intervento. Ad inizio settembre è stata infatti ricoverata d'urgenza dopo un malore per complicazioni legate ad un'infezione che l'ha colpita ad un orecchio, naso e gola. Operata tre volte alla testa, ora sarebbe in via di guarigione e potrebbe presto tornare a Monaco e riabbracciare i suoi figli, i gemelli Jacques e Gabriella.