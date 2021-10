Charlène di Monaco, Alberto frena le voci sul divorzio: «Non vedo l'ora che torni, siamo una squadra»

L’ultima foto di Charlene di Monaco, con rosario al collo e sorriso nostalgico, ha fatto preoccupare parecchio chi la segue su Instagram: l’allure ‘mistica’ e il messaggio criptico ‘Dio vi benedica’ hanno suscitato in quanti sperano che torni presto a casa una serie di reazioni negative. A People il Principe Alberto ha dichiarato: “Sta meglio, è stato molto complicato per lei, perché è stata colpita da diversi problemi. Si trova ancora in Sudafrica, ma tornerà molto presto. Dobbiamo fare il punto con i medici tra qualche giorno”. Ai microfoni di Monaco-Matin, ha poi ribadito di aspettare il ritorno della moglie: “Non vedo l’ora che torni ad aiutarmi coi bambini, siamo una squadra” (Foto: Kikapress – Music: “Elevate” from Bensound.com)

