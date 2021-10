Charlene di Monaco, il ritorno a casa si allontana: sottoposta a un nuovo intervento chirurgico

Charlene di Monaco, un nuovo intervento chirurgico e il ritorno a casa si allontana. La principessa Charlene di Monaco, costretta in Sudafrica dallo scorso settembre, è stata sottoposta venerdì a una nuova operazione, la terza in anestesia totale.

Charlene di Monaco sottoposta a un nuovo intervento chirurgico

Preoccupazione per le condizioni di salute di Charlene di Monaco. La Principessa, che vive da tempo in Sudafrica, secondo quanto riportato da "Monaco Matin" è stata ricoverata in una clinica per un nuovo intervento in anestesia totale. La notizia è stata poi confermata da un comunicato della sua Fondazione che ha fatto sapere che per lei sarà l’ultima operazione.

Charlene, nonostante l’intervento alle porte, ha recentemente presenziato a un incontro istituzionale con il nuovo Re degli Zulu, Misuzulu.

La moglie di Alberto di Monaco manca da Montecarlo dallo scorso settembre, per colpa di un'infezione che non le permettere di prendere il volo dal Sudafrica per tornare nel principato. Durante l'estate ha subito un comlicato intervento durato quattro ore ed è stata poi costretta a tornare nuovamente sotto ai ferri per complicazioni post operatorie.

Charlene con Alberto di Monaco e i figli Jacques e Gabriella (Instagram)

A fine agosto Charlene di Monaco ha ricevuto la visita e l’abbraccio del marito assieme ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella: il suo rientro in patria sembrava prossimo ma le recenti complicazioni sanitarie rischiano inevitabilmente di ritardare ulteriormente il ritorno a casa a fianco della sua famiglia.