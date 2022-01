Charlene di Monaco, pressione tremenda dopo le nozze: il trauma segreto

LOLNEWS.IT - Non deve essere facile essere la moglie del Principe Alberto: Charlene di Monaco è riuscita dove tante prima di lei hanno fallito ma sta ancora pagando costi altissimi e la sua salute è provata anche per questo. La presunta “sindrome di Rebecca” di cui l’ex nuotatrice soffrirebbe ha radici profonde dato il clamore degli affaires che Alberto ha avuto in passato con Brooke Shields, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Kylie Minogue o Gwyneth Paltrow.

Soltanto lei, però, l'ha portato all'altare nel 2011: da quel momento è stata sottoposta a un carico di pressione insostenibile per dare al Principato un erede. Cos'è successo in quei tre anni e mezzo, il trauma.

