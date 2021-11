Charlene di nuovo all'estero «per curarsi»: e i gemellini piantano un albero in suo onore

Dov’è finita la principessa Charlene? E come sta? Se le immagini dei gemellini di 6 anni Gabriella e Jacques affacciati alla finestra del palazzo per la Festa nazionale monegasca con i cartelli “Mamma ci manchi” e “Ti vogliamo bene” hanno commosso il mondo, si infittisce il mistero sulle reali condizioni di salute della principessa e sulla sua attuale residenza. Le fonti ufficiali tacciono, ma persone vicino alla famiglia reale avrebbero detto che Charlene è di nuovo «all’estero per cure specialistiche, a causa della sua estrema debolezza», in una località tenuta segreta. E sarebbe quindi la seconda volte che la “principessa triste” fa perdere le sue tracce.

Charlene, nuovo giallo sulla principessa

Scomparsa dalla vita pubblica monegasca all’inizio dell’anno e rifugiatasi in Sud Africa per mesi, ufficialmente per curarsi, è tornata a casa all'inizio del mese a detta del principe «in buone condizioni». Ma «dopo poche ore», come Alberto ha rivelato al magazine People, è apparso chiaro che la moglie non stava affatto bene, anzi era «esausta fisicamente ed emotivamente», incapace di affrontare i compiti che la vita pubblica le avrebbe imposto, ma anche semplicemente quelli familiari. Amici della principessa si sono detti preoccupati, accusando addirittura la famiglia reale di non affrontare adeguatamente i problemi di salute di Charlene che in Sud Africa sarebbe «quasi morta» per un’infezione contratta dopo un intervento. Negli ultimi sei mesi la principessa «non sarebbe stata in grado di mangiare cibi solidi», ma solo di nutrirsi di liquidi con una cannuccia e «avrebbe perso quasi metà del suo peso».

Charlene di nuovo in fuga da Monaco: «È ricoverata in Svizzera»

Non ha certo dissipato i dubbi, anzi, il fatto che il principe Alberto e i suoi gemellini, insieme ai loro compagni di scuola, si siano recati ieri sulle terrazze del Casinò Monegasco per piantare un albero in occasione dei 100 anni dell’organizzazione Soroptimist International, che promuove la pace e lavora per migliorare la vita delle donne e delle ragazze in tutto il mondo. I bambini hanno scelto un albero proveniente dal Sud Africa in onore della principessa. Il piccolo Jacques è apparso particolarmente protettivo nei confronti della sorella: ha messo un braccio intorno alle spalle di Gabriella mentre assistevano alla cerimonia in onore della madre assente. E anche senza la mamma, c’è chi cura attentamente l’immagine della famiglia: i gemellini erano vestiti perfettamente abbinati, lui con un maglioncino rosso e la sorellina con un abito di maglia grigio a cuori. Alle loro spalle sempre il principe Alberto che ha affermato di essere determinato a essere il più presente possibile per i suoi figli mentre la madre è assente per «motivi di salute».

Tra le voci che continuano a girare in assenza di spiegazioni ufficilali credibili, anche quella di una crisi coniugale ormai non più recuperabile. I gemellini per ora possono solo sperare e giocare con il cucciolo di Rhodesian Ridgeback dal pelo marrone che Charlene ha portato loro in dono due settimane fa quando è atterrata all’aeroporto di Nizza, visibilmente dimagrita con il suo taglio di capelli alla garcon.