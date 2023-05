Chanel Totti compie 16 anni, il week end con Ilary Blasi e il fidanzato Cristian Babalus sul lago (e c'è anche Bastian)

Compleanno in 4 per Chanel Totti, volata in Svizzera per festeggiare i suoi 16 anni con mamma Ilary Blasi, il compagno Bastian e il suo fidanzato Cristian Babalus.

Fine settimana a Lugano in un hotel extralusso vista lago da cui le due coppie hanno condiviso qualche story.

Per gli auguri cena vista lago e gli auguri social di mamma Ilary: «13 maggio 2007. Ti auguro una vita intensa e ricca di sorprese e di sentirti sempre libera di fare le tue scelte. Ti amo tanto», ha scritto sui suoi social condividendo una foto di lei incinta di Chanel. La replica di Chanel è un messaggio d'amore alla mamma: «L'unica per me. Ti amo con tutta me stessa», ha scritto.

Chanel e la storia con Cristian

Il fidanzato della secondogenita dell'ex Capitano giallorosso è molto popolare su TikTok, dove vanta circa 14mila follower, ma nella vita si occupa di altro. Gestisce, infatti, un negozio di abbigliamento sportivo sulla Tuscolana, a Roma.

Dalla relazione con Martina De Vivo nei mesi scorsi ha avuto una figlia di nome Kylie. Cristian, omonimo del fratello maggiore di Chanel, è inoltre un appassionato di auto sportive, come testimoniato dai video condivisi sui social in cui guida macchine come Ferrari e Lamborghini.

Cristian Babalus ha affermato che la sua frequentazione con Chanel Totti è cominciata solo dopo la fine della sua relazione con Martina De Vivo. La tiktoker, invece, sostiene il contrario. Sui social la prossima puntata.