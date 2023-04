Chanel Totti, bacio con Cristian Babalus in discoteca. Chi è il nuovo fidanzato: ha appena avuto una figlia

Non è una conferma ufficiale, ma in epoca social è come se lo fosse. Chanel Totti si è fidanzata con Cristian Babalus. A testimoniarlo un video che circola su TikTok in cui i due si baciano in discoteca. Confermate quindi le voci che volevano la figlia 15enne di Francesco Totti e Ilary Blasi vicina all'ex ragazzo della tiktoker Martina De Vivo. Quest'ultima, in un discusso video, aveva accusato Cristian Babalus di averla tradita proprio con Chanel Totti, nonostante avessero avuto da poco una bambina.

Chanel Totti, accusa choc di Martina De Vivo: «Il mio ragazzo, papà di nostra figlia, mi ha tradita con lei»

Chi è Cristian Babalus

Il fidanzato della secondogenita dell'ex Capitano giallorosso è molto popolare su TikTok, dove vanta circa 14mila follower, ma nella vita si occupa di altro. Gestisce, infatti, un negozio di abbigliamento sportivo sulla Tuscolana, a Roma. Dalla relazione con Martina De Vivo nei mesi scorsi ha avuto una figlia di nome Kylie. Cristian, omonimo del fratello maggiore di Chanel, è inoltre un appassionato di auto sportive, come testimoniato dai video condivisi sui social in cui guida macchine come Ferrari e Lamborghini.

Cristian Babalus ha affermato che la sua frequentazione con Chanel Totti è cominciata solo dopo la fine della sua relazione con Martina De Vivo. La tiktoker, invece, sostiene il contrario. Sui social la prossima puntata.