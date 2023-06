Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus, la cena (romantica) in trattoria e il cocktail da Zuma

Chanel Totti, figlia della conduttrice Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha intrapreso da qualche mese una relazione con Cristian Babalus, un famoso tiktoker, padre di una bambina avuta dalla precedente storia d'amore. L'inizio della loro relazione è stato burrascoso perché il ragazzo abitava con la sua ormai ex fidanzata che lo ha accusato di averla tradita pochi giorni dopo aver partorito la loro prima figlia.

Cristian Babalus è subito intervenuto per chiarire la situazione e ha dichiarato che non c'è stato alcun tradimento.

Cena a lume di candela

La relazione tra Chanel Totti e Cristian Babalus procede a gonfie vele. Dopo aver trascorso qualche giorno in Svizzera con la mamma Ilary Blasi e il compagno Bastian Muller, la coppia è apparsa nelle proprie storie Instagram mentre cenava a lume di candela.

Cena in trattoria e cocktail da Zuma

La coppia ha prima cenato in una tipica trattoria romana, Antica Trattoria Angelino, per poi concludere la serata con un cocktail al Zuma. Un perfetto appuntamento romantico. Sembra procedere bene, quindi, la relazione della giovane Chanel Totti che pensa a come passare le vacanze estive appena iniziate.