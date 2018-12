Cecilia Rodriguez nuovo look: bionda, riccia (e in topless) su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo look per Cecilia Rodriguez . La sorellina di Belen , già gieffina dell’edizione Vip dove ha incontrato l’attuale fidanzato Ignazio Moser e lasciato in diretta serale l’ex Francesco Monte, ha deciso di stupire i suoi follower con un nuovo taglio in uno scattoCecilia infatti si è presentata ai suoi fan sulla rete completamente riccia e bionda, mentre copre il topless con le mani. Forse soltanto una parrucca, dato che nelle stories la showgirl era impegnata in alcuni shooting, ma c’è da dire che l’improvviso cambio di look, seguito dalla didascalia “Capricciosissima”, è stato molto apprezzato dai suoi follower che l’hanno riempita di complimenti.​Intanto il compagno di Cecilia, Ignazio Moser, si è proposto come nuovo naufrago nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi proprio per cancellare l’etichetta di “fidanzato di…”. Chissà se riuscirà nell’impresa di approdare in Honduras nell’edizione del reality Mediaset che partirà il prossima 24 gennaio.