Cecilia Rodriguez, gelo con Stefano De Martino: Ignazio Moser lo saluta, lei lo ignora e scappa via

Rapporti sempre più freddi tra Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino. I due si sono incrociati per caso in un locale di Milano per bere un drink, ma la sorella di Belen ha completamente ignorato il ballerino. Tra i due ex cognati è calato il gelo dopo la fine del matrimonio con la showgirl argentina.

L'incontro è avvenuto in un famoso locale del capoluogo lombardo dove Chechu e il suo fidanzato Ignazio Moser, con cui è tornata insieme dopo un periodo di crisi, si erano recati per trascorrere la serata in compagnia di alcuni amici. Tutto sembra andare per il meglio, quando tra la folla nel locale si fa strada Stefano De Martino. Mentre Ignazio Moser lo saluta calorosamente, Cecilia lo ignora e si allontana.

Nelle foto pubblicate dal settimale “Nuovo” è evidente la sorpresa e la delusione negli occhi di Cecilia: la Rodriguez rimane seduta e abbassa lo sguardo e, appena possibile, si allontana per una passeggiatina assieme al cane Aspirina. Tra i due on corre buon sangue, sembrerebbe a causa della presunta love story segreta tra De Martino e Alessia Marcuzzi, fortemente smentita dai direttiinteressati.

Ultimo aggiornamento: 15:49

