Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, confessione hot: «Sesso nei camerini di Mattino 5»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno confessato di aver fatto l'amore a Mattino 5. La coppia, prossima alle nozze, non nasconde la grande passione che c'è tra i due e nel corso di una lunga intervista al settimanale Chi, hanno ammesso di essersi appartati proprio subito dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello Vip.

La passione

Tra le domande fatte alla coppia non manca quella che ha incuriosito tutta Italia, se in realtà, durante l'edizione del Gf Vip avessero fatto l'amore nell'armadio, come avevano suggerito alcune focose immagini andate in onda. A pochi mesi dalle nozze la risoluzione definitiva del mistero la dà Cecilia: «Guardi, noi due lo abbiamo fatto nella Casa e non si è visto. E appena usciti lo abbiamo fatto nei camerini di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio. Lui era con la camicia aperta, ma lo volevo baciare, me lo volevo mangiare».

Sul quando sono riusciti a nascondersi nella casa aggiungono: «C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori…», continua Cecilia interrompendosi, lasciando intendere che poteva essere un momento di totale intimità, senza che nessuno vedesse nulla, ma Ignazio si sarebbe lasciato andare troppo alla passione.

La proposta di nozze

Ignazio ha raccontato come ha chiesto a Cecilia di sposarlo, confessando che avrebbe voluto farlo a luglio, il giorno del suo compleanno, ma che poi ci ha ripensando perché voleva fare qualcosa di più intimo, e così è stato in uno chalet per il loro anniversario. Lui ha spiegato di essersi inginocchiato e Cecilia è scoppiata a piangere: «Se penso alla mia vita la immagino con una moglie, Cecilia, e dei figli. Non con una fidanzata e dei figli», ha concluso poi Moser.

Tra i due non è sempre stato rose e fiori, e ammettono di aver vissuto anche qualche crisi subito dopo la quarantena a causa di vari impegni, di allontanamenti e incomprensioni che li hanno portati a separarsi per qualche settimana. La crisi però è servita per far capire loro quanto fossero forti i sentimenti che provavano e arrivare poi alla decisione di sposarsi il prossimo ottobre.